Первый тайм завершился без голов, хотя петербуржцы создали несколько опасных моментов. На 34-й минуте хозяева выдержали сразу три удара в одной атаке: Максим Вафиев справился с попытками Данилы Ежкова и Дмитрия Бородина, а добивание Михаила Яковлева накрыл защитник.