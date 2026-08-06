В Подмосковье ИИ оштрафовал владельца участка с борщевиком на 150 тысяч рублей

Беспилотный летательный аппарат обнаружил заросли сорняка борщевика Сосновского, а после искусственный интеллект автоматически оштрафовал собственника этого участка с вреднымм расстенями на 150 тысяч рублей.
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