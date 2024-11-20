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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Reuters: Россия может отказаться от территории в Харьковской и Николаевской областях

Отказ от вступления в НАТО и невозможность крупных территориальных уступок. Какие условия лидер России Владимир Путин может выдвинуть в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом об окончании конфликта на Украине? Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом, но исключает возможность каких-либо крупных территориальных уступок и […].

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