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Haaretz узнала об ударе ЦАХАЛ по дому командующего военным крылом ХАМАС

Haaretz узнала об ударе ЦАХАЛ по дому командующего военным крылом ХАМАС

Haaretz: ЦАХАЛ нанес удар по дому командующего военным крылом ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала дом командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа.

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