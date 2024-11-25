Стали известны некоторые подробности о попавшем в плен в Курской области британском наемнике Джеймсе Андерсоне.
Британский наемник Джеймс Андерсон сдавался бойцам ВС РФ в слезах
Комментарии
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vagas Karlito
Британского "Рэмбо" разложить перед посольством мелкобритов и всыпать прилюдно ему кнутом раз 10!)) Смеху то будет!))
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12 час.
В С
Расстрелять суку бритишную. Первый ихний падонок тоже извинялся и плакал. Отпустили. Так говнюк снова начал воевать. Какие же мы великодушные. Он что, эта падла протухшая, никого не убил ?!
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8 час.
Алекс Сэм
Закрыть его на нашу зону, быстро отпетушат-сам повесится.
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6 час.
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