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Политика как она есть

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Британский наемник Джеймс Андерсон сдавался бойцам ВС РФ в слезах

Британский наемник Джеймс Андерсон сдавался бойцам ВС РФ в слезах

Стали известны некоторые подробности о попавшем в плен в Курской области британском наемнике Джеймсе Андерсоне.

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Комментарии
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vagas Karlito
Британского &quot;Рэмбо&quot; разложить перед посольством  мелкобритов и всыпать прилюдно  ему кнутом  раз 10!)) Смеху то будет!))
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12 час.
В С
Расстрелять суку бритишную. Первый ихний падонок тоже извинялся и плакал. Отпустили. Так говнюк снова начал воевать. Какие же мы великодушные. Он что, эта  падла протухшая, никого не убил ?!
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8 час.
Алекс Сэм
Закрыть его на нашу зону, быстро отпетушат-сам повесится.
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