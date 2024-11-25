Британский наемник Джеймс Андерсон сдавался бойцам ВС РФ в слезах

Британского "Рэмбо" разложить перед посольством мелкобритов и всыпать прилюдно ему кнутом раз 10!)) Смеху то будет!))

В С

Расстрелять суку бритишную. Первый ихний падонок тоже извинялся и плакал. Отпустили. Так говнюк снова начал воевать. Какие же мы великодушные. Он что, эта падла протухшая, никого не убил ?!