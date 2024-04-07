Операция "Ватутин" *

* возможный сценарий завершения СВО на Украине. Ночью десант ССО и спецназа под прикрытием высаживается в центры принятия решений в Киеве и ключевых городах Украины — от Харькова, Одессы до Львова и Ужгорода.
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