В Петербурге при прорыве трубы пострадали три человека

Об этом сообщил вице-губернатор города Сергей Кропачев В Петербурге три человека пострадали при разливе горячей воды на улице Маршала Захарова, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор города Сергей Кропачев.
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