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Советская мода 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в фотографиях ЛенТАСС

Советская мода 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в фотографиях ЛенТАСС

В апреле 1944 года, спустя два месяца после освобождения Ленинграда от блокады, на Невском проспекте был открыт первый в Советском Союзе Дом моделей одежды (ЛДМО, впоследствии Модный дом «Невский проспект»).

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