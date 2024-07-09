Британский журнал Nature отказался публиковать статью российских ученых из-за санкций против их университета

Британский научный журнал Nature отказывался публиковать статью российских физиков до тех пор, пока они не удалили информацию об их принадлежности к Московскому физическому институту, на который два года назад были наложены санкции со стороны США и других западных стран.
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