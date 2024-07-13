Trump’s Legal Peril at the Republican Convention

“Donald Trump will be rubbing elbows in Milwaukee with a crowd that may include dozens of witnesses and alleged co-conspirators in his criminal cases — people he has sworn not to communicate with about details of the charges against him,” Politico reports.
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