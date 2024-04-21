Польский президент Анджей Дуда в Северной Америке: встреча с Трампом и обсуждение глобальной политики Ольга ВайленкоПрезидент Польши Анджей Дуда отправился в значимый визит в США и Канаду, направленный на обсуждение ключевых вопросов международной политики и безопасности.