Польский президент Анджей Дуда в Северной Америке: встреча с Трампом и обсуждение глобальной политики Ольга ВайленкоПрезидент Польши Анджей Дуда отправился в значимый визит в США и Канаду, направленный на обсуждение ключевых вопросов международной политики и безопасности.
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