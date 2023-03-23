Александр Энберт: «В женском одиночном появились новые имена. Акатьева и Петросян стали открытием этого сезона»

Александр Энберт назвал фигуристок, которые стали открытием в этом сезоне. – В России закончился сезон фигурного катания, не стали ли мы слабее за этот год? Удалось ФФКР создать эффект полноценного сезона? – Мне как зрителю действительно хватило турниров.