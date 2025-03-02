Русское такси: Какие автомобили попадут под закон о локализации производства

В Госдуме предложили пересадить водителей такси в машины отечественных марок. По мнению авторов законопроекта, это позволит поддержать российский автопром и создать новые места работы для механиков и других специалистов, связанных с цепочкой производства.
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