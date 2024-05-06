В Берлине не могут потушить пожар на заводе оборонно-промышленного концерна Diehl Group

Представитель полиции Берлина заявил агентству ТАСС, что расследование причины пожара находится на начальном этапе из-за того, что тушение продолжаетсяФото из немецких социальных сетей читайте на monocle.
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