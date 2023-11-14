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Леброн Джеймс, Джейлен Браун и Яннис Адетокумбо – в подборке лучших моментов 3-й недели сезона НБА

Леброн Джеймс, Джейлен Браун и Яннис Адетокумбо – в подборке лучших моментов 3-й недели сезона НБА

НБА выложила подборку лучших моментов третьей недели регулярного чемпионата. В видео вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса («Лейкерс»), Джейлена Брауна («Бостон») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»).

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