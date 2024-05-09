Россиянам назвали две пляжные страны, где можно недорого самостоятельно отдохнуть в июне

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость проживания в трёхзвёздочных гостиницах в популярных у туристов странах и составил топ городов, где в июне отель обойдётся дешевле всего.
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