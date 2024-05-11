Служит и защищает: Владимир Колокольцев

Сегодня 63 года исполняется министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. УтроNews от души поздравляет Владимира Александровича и хочет напомнить читателям об успехах и талантах высокого полицейского начальника.
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