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Пушков ответил на призыв НАТО к России по списку недружественных стран

Пушков ответил на призыв НАТО к России по списку недружественных стран

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв НАТО к России, содержащийся в итоговом заявлении лидеров стран-членов Североатлантического альянса по итогам саммита в Брюсселе, исключить Чехию и США из списка недружественных стран.

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Вячеслав Михайлов
Собаки лают, а наш караван - Россия должен идти вперед своим путем.

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