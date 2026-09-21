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iPhone 18 Pro показали с глюками iOS 27 — интерфейс зависает и не реагирует на нажатия

iPhone 18 Pro показали с глюками iOS 27 — интерфейс зависает и не реагирует на нажатия

Видео демонстрирует проблемы с жестами, виджетами и Пунктом управления Автор утечки @tarunvats33 опубликовал видео с новым смартфоном iPhone 18 Pro под управлением iOS 27, на котором заметны проблемы с работой интерфейса.

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