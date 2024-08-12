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Опубликованы первые снимки нового стелс-дрона Northrop Grumman с неожиданной особенностью

Опубликованы первые снимки нового стелс-дрона Northrop Grumman с неожиданной особенностью

Прототип беспилотника Model 437 / © Task_Force23 Фото сделали в аэропорту Мохаве в Калифорнии (США), где расположена конструкторская фирма Scaled Composites (подразделение Northrop Grumman), которая занимается созданием малозаметного прототипа Model 437.

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