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Пронедра

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Армия России заманила ВСУ в смертельный капкан на Харьковском направлении

Армия России заманила ВСУ в смертельный капкан на Харьковском направлении

Армия России заманила ВСУ в смертельный капкан на Харьковском направлении Юлия СоколоваБурная радость украинцев по поводу «успехов» на фронте может оказаться совсем недолгой.

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Комментарии
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СС
Сергей Степанов
Все то знают, разложили весь замысел командования, ну прямо как будто сами составляли план операции, пиздец!!!!
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19 час.
Игорь Васиков
А просроченному наркосодержащему продукту что-то еще докладывают? Дуста в дорожку...
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19 час.
Сергей Ковалев
ю.Соколова генерал генштаба!
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19 час.

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