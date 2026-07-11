❕В Севастополе сотрудники туристической и ресторанной отрасли получат госвыплаты Напомним, правительство России выделило городу 584,5 миллиона рублей на поддержку туриндустрии.
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❕В Севастополе сотрудники туристической и ресторанной отрасли получат госвыплаты Напомним, правительство России выделило городу 584,5 миллиона рублей на поддержку туриндустрии.