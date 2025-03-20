Медведев о готовности «СКА-Арены» принять матч между КХЛ и НХЛ: «Опыт у нас есть. Лучшая арена в России. Самая вместительная и комфортная»

«СКА-Арена» — лучшая арена в России. Самая вместительная и комфортная. Если один из матчей или серия будет проведена у нас, это станет отличным событием, которое привлечет болельщиков и представителей СМИ.
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