Starfield: Shattered Space выйдет 30 сентября — сегодня RPG от Тодда Говарда получила обнов...

Starfield: Shattered Space выйдет 30 сентября — сегодня RPG от Тодда Говарда получила обновление с наземным транспортомСегодня масштабная RPG получила обновление, которое добавило транспортное средство REV-8 для удобного наземного исследования планет.
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