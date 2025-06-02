Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп рискует проиграть ещё одну битву – против извращенцев в спорте

Трамп рискует проиграть ещё одну битву – против извращенцев в спорте

Политнавигатор Президент Трамп, выполняя предвыборное обещание спасти женский спорт от извращенцев, подписал указ, запрещающий транс-тетенькам с тестикулами и без – участие в женских спортивных соревнованиях.

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