Воспитанник челябинского «Трактора» вошел в список Forbes

Уроженец города Коркино Челябинской области Артемий Панарин, являющийся воспитанником хоккейного клуба «Трактор», вошел в рейтинг Forbes, посвященный самым ценным персональным брендам российских спортсменов.
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