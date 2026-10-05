В любом случае нам придётся брать Прибалтику – полковник Сивков

Чтобы обеспечить надежное снабжение Калининградской области в случае попытки блокады российского анклава, ВС РФ придется занимать территорию Прибалтики в любом случае.
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