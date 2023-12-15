Анастасия Ракова рассказала об исследовании почти 550 особо ценных документов столичными учащимися в Главархиве Москвы

Столичные школьники и студенты колледжей завершили первое полугодие проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» Студенты колледжей Москвы, а также школьники города завершили первое полугодие проекта «Уникальные документы.
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