♿️ В Сочи помогают людям с ограничениями зайти в море новым способом Пилотным в этом эксперименте стал пляж Ривьера, где и появилась новинка.
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♿️ В Сочи помогают людям с ограничениями зайти в море новым способом Пилотным в этом эксперименте стал пляж Ривьера, где и появилась новинка.