Готовившего теракт агента ГУР МО Украины задержали в Запорожской области

ФСБ РФ В Запорожской области сотрудники регионального управления ФСБ РФ задержали 34-летнего российского гражданина, готовившего теракт по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины.
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