Генетическая память доказана учеными

Иудеи так же далеки от генетики, как аборигены Новой Гвинеи от балета в Большом театре.

МГ

Малик Гумеров

Точно ! Еврей и араб это генетические братья ! (евреев сделали из арабов семитов !). Сегодня насмерть стоят друг против друга ! Не у тех и не у этих генетическая память атрофирована ! Готовы уничтожить друг друга - вчерашних своих братьев !!!