Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Генетическая память доказана учеными

Генетическая память доказана учеными

Генетическая память («память предков», «родовая память») доказана учеными. Ранее она оценивалась лишь на уровне гипотез.

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Комментарии
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Yvan
Иудеи так же далеки от генетики, как аборигены Новой Гвинеи от балета в Большом театре.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
Точно !  Еврей и араб  это генетические братья !   (евреев сделали из арабов семитов !).                                                                                 Сегодня насмерть стоят друг против друга !     Не у тех и не у этих  генетическая память атрофирована !    Готовы уничтожить  друг друга - вчерашних  своих братьев !!!
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12 час.
Борис Виленский
&quot;Генетика - продажная девка империализма&quot;.
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7 час.

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