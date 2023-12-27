Генетическая память («память предков», «родовая память») доказана учеными. Ранее она оценивалась лишь на уровне гипотез.
Генетическая память доказана учеными
Комментарии
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Yvan
Иудеи так же далеки от генетики, как аборигены Новой Гвинеи от балета в Большом театре.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
Точно ! Еврей и араб это генетические братья ! (евреев сделали из арабов семитов !). Сегодня насмерть стоят друг против друга ! Не у тех и не у этих генетическая память атрофирована ! Готовы уничтожить друг друга - вчерашних своих братьев !!!
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12 час.
Борис Виленский
"Генетика - продажная девка империализма".
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7 час.
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