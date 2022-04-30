Японское издание: Украинский конфликт может стать для США «Вьетнамом 21 века»

Японское издание: Украинский конфликт может стать для США «Вьетнамом 21 века»

В статье, опубликованной в японском издании Shukan Gendai, директор гуманитарного Института экономики Хироси Охара пишет, что Соединенные Штаты в безудержном стремлении сохранить мировую гегемонию рискуют встретить «второй Вьетнам» на Украине.

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