В статье, опубликованной в японском издании Shukan Gendai, директор гуманитарного Института экономики Хироси Охара пишет, что Соединенные Штаты в безудержном стремлении сохранить мировую гегемонию рискуют встретить «второй Вьетнам» на Украине.
В статье, опубликованной в японском издании Shukan Gendai, директор гуманитарного Института экономики Хироси Охара пишет, что Соединенные Штаты в безудержном стремлении сохранить мировую гегемонию рискуют встретить «второй Вьетнам» на Украине.
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