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Военные новости ★ сводки СВО

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Как связаны наступление ВС РФ на Доброполье и удары ВСУ по складам Wildberries

Как связаны наступление ВС РФ на Доброполье и удары ВСУ по складам Wildberries Главным событием минувшей недели в зоне проведения СВО стало наступление российской армии на Доброполье.

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