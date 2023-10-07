Тамара Эйдельман* и Зоя Космодемьянская

Бывшая московская учительница истории и обществознания Тамара Эйдельман*, известная в кругах либеральной оппозиции и внесённая в сентябре 2022 года Министерством юстиции России в список иностранных агентов, недавно решила вести свою версию «Разговоров о важном» в своём видеоблоге: «Я посмотрела список тем.