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Мы из Советского Союза

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Тамара Эйдельман* и Зоя Космодемьянская

Тамара Эйдельман* и Зоя Космодемьянская

Бывшая московская учительница истории и обществознания Тамара Эйдельман*, известная в кругах либеральной оппозиции и внесённая в сентябре 2022 года Министерством юстиции России в список иностранных агентов, недавно решила вести свою версию «Разговоров о важном» в своём видеоблоге: «Я посмотрела список тем.

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