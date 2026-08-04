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Порядок, государство

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В Иванове полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников детского сада

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники УМВД России по Ивановской области организовали настоящий праздник спорта и безопасности для воспитанников детского сада № 72 города Иваново.

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