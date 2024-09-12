Поклонская отреагировала на призывы оградить от нее детей после проведенного урока

Общественники, выступившие с критикой проведенного советником генпрокурора Натальей Поклонской урока о рунах и язычестве в школе в Херсонской области, компенсируют недостаток образования агрессией и нападками.
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