2023: второй год Великого разделения

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 28 декабря 2023 года Мир — как сложная социально-биологическая система — вышел из равновесия и обречен погружаться в хаос до тех пор, пока кто-то путем масштабного приложения силы не сформирует новый баланс, как это было, например, по итогам Второй мировой войны.
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