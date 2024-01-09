2023: второй год Великого разделения

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 28 декабря 2023 года Мир — как сложная социально-биологическая система — вышел из равновесия и обречен погружаться в хаос до тех пор, пока кто-то путем масштабного приложения силы не сформирует новый баланс, как это было, например, по итогам Второй мировой войны.