❕ В Крыму нет настоящих селей — это крупные паводки с большим объёмом воды и мусора Так считает руководитель экскурсионного отдела комплекса «Пещера «Таврида» КФУ им.
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