«Возвращенцы» взбаламутили и Москву, и Магадан

В России разгорелись споры, что делать с теми, кто с чужбины домой потянулся Дмитрий Родионов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Александр Аверин Анатолий Баранов Михаил Игнатов Колыма не примет предателей из числа релокантов (людей, которые переезжают на новое место жительства и работы, но остаются гражданами своей родной страны — ред.