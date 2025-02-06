Эксперт: российские соискатели допускают три главные ошибки на собеседованиях

При устройстве на работу российские соискатели допускают несколько главных ошибок. Об этом газете "Известия" рассказала сооснователь и управляющий партнер агентства по поиску топ-менеджмента Exeq Софья Беляндинова.
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