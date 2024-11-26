Рогов подтвердил, что ВС России зашли в поселок Великая Новоселка

Российские военнослужащие вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении. Эту информацию, появившуюся ранее, подтвердил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.