Сделка века: как Европа подсела на «нефтяную иглу» СССР

Историки и экономисты, рассуждая о причинах развала Советского Союза, упоминают термин «нефтяная ига», намекая на зависимость экономики первого в мире социалистического государства от нефтегазового экспорта.
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