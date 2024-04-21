СМИ: Apple Pay заработает в России. Так ли это?

В ЕС дадут доступ сторонним программам к NFC в iPhone.Русские СМИ массово стали распространять информацию о том, что Apple может разрешить пользователям в Евросоюзе выбирать приложения для оплаты по умолчанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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