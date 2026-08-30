Валериан Соколов: Первый олимпийский чемпион из чувашской земли Спортпресса30 августа 1946 года в деревне Шихабылово Урмарского района Чувашской АССР в крестьянской семье родился мальчик, которому суждено было стать первым олимпийским чемпионом не только в боксе, но и во всех видах спорта в истории Чувашии.