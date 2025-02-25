Закат радуги вручную: американская армия снова разделилась на два пола

Медцентр для американских ветеранов убрал символику с радугой и пропагандой гендерного самоопределения — администрация президента США Дональда Трампа реализует его указ о запрете гендерной идеологии в госучреждениях, 25 февраля сообщает Military.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии