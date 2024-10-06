Разведчик ВС РФ: наемники НАТО пускают солдат ВСУ вперед для разминирования

Иностранные наемники из НАТО отправляют украинских солдат вперед для разминирования и разведки, сами при этом выступают лишь в качестве заградительных отрядов, сообщил разведчик-доброволец из группировки войск «Днепр» с позывным Пух.
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