Шарль Леклер о новом контракте с «Феррари»: «На 200 процентов поддерживаю видение Вассера»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, связаны ли недавние продления контрактов с боязнью перемен. Леклер подписал соглашение со Скудерией до конца 2031 года, Макс Ферстаппен останется в « Ред Булл » до 2030-го, как и Ландо Норрис в « Макларене ».