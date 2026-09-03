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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер о новом контракте с «Феррари»: «На 200 процентов поддерживаю видение Вассера»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, связаны ли недавние продления контрактов с боязнью перемен. Леклер подписал соглашение со Скудерией до конца 2031 года, Макс Ферстаппен останется в « Ред Булл » до 2030-го, как и Ландо Норрис в « Макларене ».

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