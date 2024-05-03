И снова процессор, разработанный в Китае. Стартап SpacemiT представил Key Stone K1 X60 для задач ИИ, основанный на архитектуре RISC-V

Китай продолжает создавать всё больше процессоров, причём довольно разнообразных. Вот и стартап SpacemiT выпустил специализированный процессор, предназначенный для вычислений с использованием искусственного интеллекта, но при этом основан этот процессор на архитектуре RISC-V, что необычно для данного сегмента.
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