И снова процессор, разработанный в Китае. Стартап SpacemiT представил Key Stone K1 X60 для задач ИИ, основанный на архитектуре RISC-V

Китай продолжает создавать всё больше процессоров, причём довольно разнообразных. Вот и стартап SpacemiT выпустил специализированный процессор, предназначенный для вычислений с использованием искусственного интеллекта, но при этом основан этот процессор на архитектуре RISC-V, что необычно для данного сегмента.