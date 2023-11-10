Ребенок не слушается: почему и что делать?

Мечта многих родителей – послушные дети, но малыши редко бывают такими. И есть большая разница между тем, что ребенок просто шумно играет, не понимая, что мешает взрослым и тем, что он полностью игнорирует любые замечания.
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