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Lamborghini представила полицейский суперкар Temerario для экстренной доставки донорских органов

Lamborghini представила полицейский суперкар Temerario для экстренной доставки донорских органов

Lamborghini представила новый полицейский суперкар Temerario Polizia, созданный специально для итальянской государственной полиции.

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